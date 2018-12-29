БІЛЬШЕ 28 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ ВДАЛОСЯ ВКРАСТИ ЗЛОВМИСНИКАМ З БАНКІВСЬКИХ КАРТОК ТРЬОХ ПОТЕРПІЛИХ

Двоє мешканців Покровська залишились без своїх заощаджень, виконуючі «настанови співробітників банку», а рахунок мешканця Добропілля обнулився як тільки його телефонна сім-картка виявилась заблокованою.
До чергової частини Покровського відділу поліції звернулась 57-річна мешканка Покровського району і поскаржилась на те, що невідомий чоловік незаконно заволодів її грошима. З’ясувалось, що спочатку потерпілій було повідомлено, що її банківську карту заблоковано і доступ до грошових заощаджень закритий. Псевдо співробітник Служби безпеки банку пообіцяв жінці «усунути цю проблему» за умови, що клієнтка буде діяти за його підказками. Постраждала погодилась, однак згодом виявилось, що майже одразу після телефонного спілкування із незнайомцем, з її рахунку зникло більше 5 тисяч гривень.
Того ж дня ще одна покровчанка постраждала через неправомірні дії злодіїв. Так, жінці зателефонував чоловік і сказав, що він є співробітником банку і щойно йому стало відомо, що хтось намагався зняти гроші з її банківського рахунку. Мешканка Покровська повірила незнайомцю й відповіла, що особисто вона ніяких операцій із своїм рахунком не виконувала. Почувши це, чоловік запропонував «убезпечити рахунок і змінити пароль та код банківської карти». Для цього жінці необхідно було лише підтвердити цифри, які «менеджер» надсилатиме у смс-повідомленнях. 5 тисяч 383 гривні зникли з рахунку потерпілої, як тільки вона продиктувала цифри з останнього повідомлення. Одразу після цього жінка звернулась до поліції.
В Добропіллі зловмисникам вдалося заволодіти чималою сумою грошей, а саме – 17 тисячами 350 гривень. Невідомі спочатку заблокували телефонну сім-карту 58-річної жінки, далі встановили, що реквізити її банківської карти «прив’язані» до даного номера телефону і скористалися цим. Так, поки жінка відновлювала свою сім-карту, крадії успішно «почистили» її банківський рахунок.
За всіма випадками співробітники поліції відкрили кримінальні провадження за ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає для злодіїв покарання у вигляді до 3-х років позбавлення волі.
Покровський відділ поліції
Донецької області