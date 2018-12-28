ГОРОСКОП НА 28 ГРУДНЯ

Овен
Ваше щастя сьогодні — десь між свободою та дисципліною.
Телець
Обирайте гучні місця. Нехай навколо буде багато музики!
Близнюки
Будьте обережними у розмовах і уважними до близьких.
Рак
Ваш комфорт залежить від вас. Уникайте неприємних людей.
Лев
Ключ до успіху – рішучість! Але всі кроки ретельно зважте.
Діва
Ви здатні на неможливе! Ніхто не зможе вас зупинити!
Терези
Аби не потрапити під гарячу руку, застосуйте чарівність.
Скорпіон
Доведеться поборотися за свої права. Правда на вашому боці.
Стрілець
Час зробити рішучий крок. Ви надто довго щось відкладали.
Козеріг
Буде можливість щось виправити. Відкриються нові двері.
Водолій
Ви надто безкомпромісні. Обережно, вороги вам не потрібні!
Риби
Сьогодні лише відкритість та щирість! І жодних хитрощів!