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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 28 ГРУДНЯ

28.12.2018 Варто знати Комментариев нет

Народні прикмети на 28 грудня:

— Якщо людина народилася в день Трифона, то його талісманом є рубін.

— Яким буде 28 грудня, таким буде і весь березень місяць.

— Якщо вранці 28 грудня є мороз, а надвечір спостерігається різке потепління — головні холоди ще попереду.

— Зоря супроводжується червоною веселкою в небі — будуть морози.

— Синиці вранці 28 грудня голосно цвірінькають — зовсім скоро настануть морозні дні.

— Кішка вранці прагне знайти тепле місце — буде сильний мороз.

— Північний вітер дме 28 грудня — чекай похолодання.

— Вітер розносить сухий сніг — буде посуха влітку.

— Малосніжний і морозний день передвіщає багатий урожай.

— Глибокі замети — прикмета до того, що буде тепле літо без виснажливої спеки.

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