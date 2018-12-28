НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 28 ГРУДНЯ

Народні прикмети на 28 грудня:
— Якщо людина народилася в день Трифона, то його талісманом є рубін.
— Яким буде 28 грудня, таким буде і весь березень місяць.
— Якщо вранці 28 грудня є мороз, а надвечір спостерігається різке потепління — головні холоди ще попереду.
— Зоря супроводжується червоною веселкою в небі — будуть морози.
— Синиці вранці 28 грудня голосно цвірінькають — зовсім скоро настануть морозні дні.
— Кішка вранці прагне знайти тепле місце — буде сильний мороз.
— Північний вітер дме 28 грудня — чекай похолодання.
— Вітер розносить сухий сніг — буде посуха влітку.
— Малосніжний і морозний день передвіщає багатий урожай.
— Глибокі замети — прикмета до того, що буде тепле літо без виснажливої спеки.