ГРАФІК РОБОТИ УСТАНОВ ТА ЗАКЛАДІВ ПОКРОВСЬКА У СВЯТКОВІ ДНІ

Цілодобовий режим чергування без вихідних буде у Служби з надзвичайних ситуацій (телефон 101), поліції (телефон 102), «Швидкої допомоги» (телефон 103) і Покровської ЦРЛ.
КП «Покровський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Амбулаторії Покровського ЦПМСП в суботу, 29 грудня, будуть працювати за звичним графіком, з 8.00 до 17.00. 30 грудня — вихідний.
31 грудня, в понеділок, працюватимуть у черговому режимі — з 8.00 до 12.00 — чотири амбулаторії загальної практики — сімейної медицини:
№1 — м Покровск, вул. Маршала Москаленко, 161;
№3 — м Покровск, м-н «Шахтарський», 26г;
№4 — м Родинське, вул. Запорізька, 5а;
№5 — сел. Шевченко, вул. Центральна, 1
1 січня у всіх амбулаторіях вихідний день, з 2 по 4 січня — робота за звичайним розпорядком.
КП «Покровська міська стоматологічна поліклініка»
29 грудня — повний робочий день з 8.00 до 17.00.
30 і 31 грудня установа працює з 8.00 до 15.00.
1 січня — вихідний день.
2, 3, 4 і 5 січня — прийом пацієнтів з 8.00 до 18.00, 6 січня — з 8.00 до 15.00.
7 січня поліклініка не працює.
Управління соцзахисту Покровської міськради
29 і 30 грудня — робота в звичайному режимі, прийом громадян з 8.00 до 16.00.
31 грудня та 1 січня — вихідні дні.
2, 3 і 4 січня — робота за звичайним графіком, з 8.00 до 17.00.
5, 6 і 7 січня — вихідні.
Покровське об’єднане управління ПФУ Донецької області
29 грудня — робочий день з 8.00 до 17.00.
30, 31 грудня та 1 січня — вихідні.
2, 3 і 4 січня — робота в штатному режимі з 8.00 до 17.00.
5, 6 і 7 січня — вихідні.
Комунальні служби
У вихідні і святкові дні будуть цілодобово працювати аварійно-диспетчерські служби всіх комунальних підприємств Покровська. Комунальна техніка підготовлена до посипання доріг на випадок ожеледиці.
Бригади з благоустрою будуть підтримувати чистоту і порядок у черговому режимі.
У разі виникнення надзвичайних або аварійних ситуацій слід звертатися на багатоканальний телефон міського Контактного центру -0-800-300-101. На цей же номер слід повідомляти про проблеми з енергозабезпеченням, тепло- і водопостачанням.
«ПриватБанк»
У суботу, 29 грудня, всі відділення «ПриватБанку» працюють в стандартному режимі з скороченням робочого часу на одну годину — з 8.30 до 16.30.
Для фізичних осіб 30, 31 грудня та 1 січня — вихідний у всіх відділеннях.
Для юридичних осіб 27 і 28 грудня операційний день в «ПриватБанку» буде продовжено на дві години. 29 грудня банк буде обслуговувати юросіб до 13.00 і тільки по обробці податкових платежів.
З 1 по 3 січня банк буде обслуговувати тільки внутрішні платежі.
У період святкування Нового року і Різдва продовжиться обслуговування клієнтів банку онлайн в режимі 24/7/365 через Приват24. Працюватимуть мобільні додатки, банкомати і термінали самообслуговування, а також зони самообслуговування клієнтів 24/7.
«Ощадбанк»
У четвер, 27 грудня, і п’ятницю, 28 грудня, час роботи всіх відділень продовжено на одну годину — до 18.00.
У суботу, 29 грудня, відділення працюють згідно встановленим режимом.
30 грудня працюватиме тільки центральне відділення «Ощадбанку» в Покровську на вулиці Маршала Москаленко, 146, за звичайним графіком неділі. У всіх інших відділеннях — вихідний.
31 грудня — передсвятковий день. Режим роботи всіх відділень буде скорочений на 1 годину.
1 та 7 січня 2019 року — загальні неробочі (святкові) дні.
2 сiчня «Ощадбанк» працює з клієнтами з 10.00.
3-6 і з 8 січня — робота всіх відділень в установленому режимі.