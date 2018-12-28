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ГРАФІК РОБОТИ УСТАНОВ ТА ЗАКЛАДІВ ПОКРОВСЬКА У СВЯТКОВІ ДНІ

28.12.2018 Новини, Увага! Комментариев нет

Цілодобовий режим чергування без вихідних буде у Служби з надзвичайних ситуацій (телефон 101), поліції (телефон 102), «Швидкої допомоги» (телефон 103) і Покровської ЦРЛ.

КП «Покровський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Амбулаторії Покровського ЦПМСП в суботу, 29 грудня, будуть працювати за звичним графіком, з 8.00 до 17.00. 30 грудня — вихідний.

31 грудня, в понеділок, працюватимуть у черговому режимі — з 8.00 до 12.00 — чотири амбулаторії загальної практики — сімейної медицини:

№1 — м Покровск, вул. Маршала Москаленко, 161;

№3 — м Покровск, м-н «Шахтарський», 26г;

№4 — м Родинське, вул. Запорізька, 5а;

№5 — сел. Шевченко, вул. Центральна, 1

1 січня у всіх амбулаторіях вихідний день, з 2 по 4 січня — робота за звичайним розпорядком.

 

КП «Покровська міська стоматологічна поліклініка»

29 грудня — повний робочий день з 8.00 до 17.00.

30 і 31 грудня установа працює з 8.00 до 15.00.

1 січня — вихідний день.

2, 3, 4 і 5 січня — прийом пацієнтів з 8.00 до 18.00, 6 січня — з 8.00 до 15.00.

7 січня поліклініка не працює.

 

Управління соцзахисту Покровської міськради

29 і 30 грудня — робота в звичайному режимі, прийом громадян з 8.00 до 16.00.

31 грудня та 1 січня — вихідні дні.

2, 3 і 4 січня — робота за звичайним графіком, з 8.00 до 17.00.

5, 6 і 7 січня — вихідні.

 

Покровське об’єднане управління ПФУ Донецької області

29 грудня — робочий день з 8.00 до 17.00.

30, 31 грудня та 1 січня — вихідні.

2, 3 і 4 січня — робота в штатному режимі з 8.00 до 17.00.

5, 6 і 7 січня — вихідні.

 

Комунальні служби

У вихідні і святкові дні будуть цілодобово працювати аварійно-диспетчерські служби всіх комунальних підприємств Покровська. Комунальна техніка підготовлена ​​до посипання доріг на випадок ожеледиці.

Бригади з благоустрою будуть підтримувати чистоту і порядок у черговому режимі.

У разі виникнення надзвичайних або аварійних ситуацій слід звертатися на багатоканальний телефон міського Контактного центру -0-800-300-101. На цей же номер слід повідомляти про проблеми з енергозабезпеченням, тепло- і водопостачанням.

 

«ПриватБанк»

У суботу, 29 грудня, всі відділення «ПриватБанку» працюють в стандартному режимі з скороченням робочого часу на одну годину — з 8.30 до 16.30.

Для фізичних осіб 30, 31 грудня та 1 січня — вихідний у всіх відділеннях.

Для юридичних осіб 27 і 28 грудня операційний день в «ПриватБанку» буде продовжено на дві години. 29 грудня банк буде обслуговувати юросіб до 13.00 і тільки по обробці податкових платежів.

З 1 по 3 січня банк буде обслуговувати тільки внутрішні платежі.

У період святкування Нового року і Різдва продовжиться обслуговування клієнтів банку онлайн в режимі 24/7/365 через Приват24. Працюватимуть мобільні додатки, банкомати і термінали самообслуговування, а також зони самообслуговування клієнтів 24/7.

 

«Ощадбанк»

У четвер, 27 грудня, і п’ятницю, 28 грудня, час роботи всіх відділень продовжено на одну годину — до 18.00.

У суботу, 29 грудня, відділення працюють згідно встановленим режимом.

30 грудня працюватиме тільки центральне відділення «Ощадбанку» в Покровську на вулиці Маршала Москаленко, 146, за звичайним графіком неділі. У всіх інших відділеннях — вихідний.

31 грудня — передсвятковий день. Режим роботи всіх відділень буде скорочений на 1 годину.

1 та 7 січня 2019 року — загальні неробочі (святкові) дні.

2 сiчня «Ощадбанк» працює з клієнтами з 10.00.

3-6 і з 8 січня — робота всіх відділень в установленому режимі.

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