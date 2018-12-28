ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 28 ГРУДНЯ 28.12.2018 Варто знати Комментариев нет 1943 — Війська 1-го Українського фронту оволоділи райцентрами Коростишів, Потіївка, Ружин Житомирської, Козятин Вінницької області.1944 — Великий бій між сотнею УПА «Полтавці» та частинами НКВС біля с. Кореличі Перемишлянського району Львівської області.1973 — У Парижі російською мовою надруковано «Архіпелаг ГУЛАГ» Олександра Солженіцина — літературне дослідження репресивної системи Радянського Союзу за період у період з 1918—1956 років.1983 — Створено Шацький національний природний парк.1987 — 76-річна кіпріотка Ківелі Папаїоанноу застрягла у ліфті крамниці, пробувши там до 2 січня (світовий рекорд тривалості перебування в ліфтах), харчувалася вона купленими продуктами.1991 — Незалежність України визнали Італія, Індонезія, Йорданія, Оман, Сирія, Японія.1999 — У Туркменістані ухвалено закон, за яким Сапармурат Ніязов став довічним президентом країни. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ