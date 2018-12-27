СТАЛО ВІДОМО ДЛЯ КОГО ПРОВЕДУТЬ ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ З 2019 РОКУ

З 1 січня 2019 для які досягли 65-річного віку, проведуть перерахунок пенсій. Про це сказала під час прес-конференції директор департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Олена Охріменко.
» перерахунок буде проводитися особам, які досягли 65 років, і мають страховий стаж: чоловіки 35 років, а жінки-30 років … Стаж великий, була невисока заробітна плата і вони сьогодні мають невисоку пенсію», — пояснила Охрименко.
За її словами, законодавством передбачено, що розмір пенсії для таких осіб не може бути нижче, ніж 40% мінімальної заробітної плати.
Вона додала, що «близько 2 млн осіб мають право на такий перерахунок».