ПРАВООХОРОНЦІ ВИЯВИЛИ ВОДІЯ, ЯКИЙ КЕРУВАВ АВТОМОБІЛЕМ ЗА ПІДРОБЛЕНИМИ ДОКУМЕНТАМИ

Водій автомобіля ВАЗ-2104 пояснив правоохоронцям, що не знав про те, що технічний паспорт автівки не є справжнім. Правдивість слів водія встановлюватиме слідство, а поки що власнику загрожує кримінальна відповідальність.
Так, під час несення служби співробітниками Добропільського відділення поліції був зупинений автомобіль ВАЗ-2104 під керуванням 44-річного мешканця м. Добропілля. В ході перевірки Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з’ясувалося, що документ підроблений. Сам водій пояснив, що купив автомобіль ще у 2013 році та на переоформлення авто у встановленому порядку в нього «не вистачало часу».
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 358 «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» Кримінального кодексу України. Таким чином, власнику автомобіля загрожує до 2 років обмеження волі.
Покровський відділ поліції Донецької області