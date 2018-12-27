ЖИТЕЛЬНИЦУ КУРАХОВО ОГРАБИЛИ ПРЯМО В СУПЕРМАРКЕТЕ

25-летняя женщина стояла в очереди у терминала, чтобы оплатить счета, а неизвестный подкрался сзади и выхватил деньги. Злоумышленник сразу убежал, но уже на следующий день оперативники установили его местонахождение и задержали. Об этом сообщает Волновахский отдел полиции.
Позавчера в Марьинское отделение полиции поступило сообщение от жительницы г. Курахово, которая рассказала, что в супермаркете ее обокрал неизвестный, забрав 1000 гривен.
Сотрудники криминальной полиции немедленно отправились на поиски злоумышленника. Изъяв видео с камер наблюдения, правоохранители сразу установили личность грабителя, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Всю ночь полицейские прочесывали город и утром задержали 32-летнего мужчину, который признался в совершенном преступлении
Он пояснил, что деньги ему были нужны для игровых автоматов, и когда он увидел в руках потерпевшей немалую сумму, то не смог отказаться от легкого заработка.
Сейчас следователи Марьинского отделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит лишением свободы на срок до четырех лет.