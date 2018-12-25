НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 25 ГРУДНЯ

Народні прикмети на 25 грудня
Яка погода на 25 грудня, такою вона буде і 31 грудня.
Похмурий ранок — чекай ранню весну.
Якщо людина народилася в день Спиридона, то в якості талісмана слід носити олександрит і онікс.
Горобці 25 грудня в гнізда тягнуть пух — незабаром вдарять сильні морози.
Вітер різко змінює свій напрямок — чекай багатого урожай гречки в наступному році.
Сонечко грає — прикмета до того, що Святки будуть ясними.
Гілки ялівцю згинаються — буде хуртовина.
Худобу 25 грудня в стійло проситься — чекай снігопаду.