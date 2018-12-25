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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 25 ГРУДНЯ

25.12.2018 Варто знати Комментариев нет

Народні прикмети на 25 грудня

Яка погода на 25 грудня, такою вона буде і 31 грудня.

Похмурий ранок — чекай ранню весну.

Якщо людина народилася в день Спиридона, то в якості талісмана слід носити олександрит і онікс.

Горобці 25 грудня в гнізда тягнуть пух — незабаром вдарять сильні морози.

Вітер різко змінює свій напрямок — чекай багатого урожай гречки в наступному році.

Сонечко грає — прикмета до того, що Святки будуть ясними.

Гілки ялівцю згинаються — буде хуртовина.

Худобу 25 грудня в стійло проситься — чекай снігопаду.

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