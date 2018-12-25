ГОРОСКОП 25 ГРУДНЯ

Гороскоп на сьогодні – ОВЕН (21 березня – 19 квітня)
Овни, сьогодні ваш день буде насичений різними подіями. Доля підкидатиме незручності, які можуть вплинути на загальну ситуацію. Не піддавайтеся.
Гороскоп на сьогодні – ТЕЛЕЦЬ (20 квітня – 20 травня)
Вам давно пора взятися за «висічення відповідного напису на камені». Тобто вам потрібно якомога швидше закріпити свою точку зору. Можливо, на неї не звернуть увагу, але це не означає, що її не помітять зовсім.
Гороскоп на сьогодні – БЛИЗНЮКИ (21 травня – 20 червня)
Сьогодні вам допоможе власний альтруїзм або чиєсь кумівство. Постарайтеся схилитися до першого варіанту. Так ви зможете контролювати те, що відбувається.
Гороскоп на сьогодні – РАК (21 червня – 22 липня)
Раки, спробуйте не ускладнювати собі життя без будь-якої на те причини. Немає нічого більш виснажливого, ніж постійне відчуття дискомфорту. Дивіться на речі простіше, у вас набагато менше підстав нервувати, ніж вам здається.
Гороскоп на сьогодні – ЛЕВ (23 липня – 22 серпня)
Сьогодні удача супроводжуватиме вас весь день! Не пропустіть можливість використати цей дар. Місяць, що так позитивно впливає на вашу долю, не залишиться в такому положенні назавжди.
Гороскоп на сьогодні – ДІВА (23 серпня – 22 вересня)
Діви, зберіться і почніть займатися відкладеними питаннями. Ви ризикуєте втратити те, що поки не знайшли. І, що особливо неприємно, якщо цей процес затягнеться, то потім буде складно щось змінити.
Гороскоп на сьогодні – ТЕРЕЗИ (23 вересня – 22 жовтня)
У вас буде неймовірно веселий настрій. Постарайтесь не зайти занадто далеко з образом клоуна. Це може не дуже добре позначитися на ставленні оточення до вас.
Гороскоп на сьогодні – СКОРПІОН (23 жовтня – 21 листопада)
Сьогодні як ніколи ваші близькі потребуватимуть підтримки. Не розчаруйте їх.
Гороскоп на сьогодні – СТРІЛЕЦЬ (22 листопада – 21 грудня)
Сьогодні вам доведеться поступитися одним із власних принципів. Не те щоб це було так страшно, але деяку моральну незручність завдати може.
Гороскоп на сьогодні – КОЗЕРІГ (22 грудня – 20 січня)
Козероги, у вас сьогодні буде підвищене прагнення до добрих вчинків. Це не дасть посидіти вам спокійно. Ви дійсно можете допомогти комусь, тож не стримуйте своїх поривів.
Гороскоп на сьогодні – ВОДОЛІЙ (21 січня – 18 лютого)
Сьогоднішній день нагадає вам, що таке справжня дружба. Оскільки він буде насичений різними пригодами та несподіваними зустрічами, а також приємними спогадами.
Гороскоп на сьогодні – РИБИ (19 лютого – 20 березня)
Якщо ви маєте якісь страхи й переживання з приводу ваших майбутніх планів, то сьогодні можете сміливо їх заховати в довгу шухляду й починати нову справу.