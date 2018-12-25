ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 25 ГРУДНЯ 25.12.2018 Варто знати Комментариев нет 1582 — іспанський король Філіп II заснував першу в Європі математичну академію.1741 — Андерс Цельсій, шведський астроном і математик винайшов шкалу вимірювання температури.1758 — Йоган Георг Палич уперше спостеріг комету, повернення якої раніше пророчив англійський астроном Едмунд Галлей, ім’я якого вона носить нині.1855 — У Кінгстоні (Канада) відбулася перша відома нині гра в хокей.1905 — Царські війська придушили «Новоросійську республіку».1917 — У Харкові проголосили радянську владу в Україні (Українська Народна Республіка Рад).1923 — Вперше на новорічній ялинці в Білому домі (Вашингтон) засвітили електричну гірлянду.1926 — Відбувся установчий з’їзд Союзу українок Канади.1941 — Друга світова війна: розпочалась Керченсько-Феодосійська десантна операція радянських військ.1943 — Радянські війська зайняли районний центр Корнин Житомирської області.1958 — У радянському кримінальному праві скасовано поняття «ворог народу»; максимальний термін ув’язнення зменшено з 25 до 15 років.1968 — «Led Zeppelin» відвідали США, в рамках свого першого американського турне.1969 — Американець Артур Блессіт вирушив у найдовшу у світі навколосвітню подорож пішки — він подолав за 29 років 55011 км, несучи на собі великий дерев’яний хрест.1975 — В Києві відкрили пам’ятник І.Котляревському.1977 — Зустріч прем’єр-міністра Ізраїлю Менахема Бегіна з президентом Єгипту Мухаммедом Анваром ас-Садатом у Каїрі.1987 — Тижневик «Тайм» назвав Михайла Горбачова «людиною року».1989 — Розстріляно румунського диктатора Чаушеску Ніколае i його дружину Єлену Чаушеску.1991 — Президент США Джордж Буш у зверненні до американського народу заявив, що Сполучені Штати визнають незалежність України і готові негайно встановити з нею дипломатичні відносини. Незалежність України визнали Вірменія, Ізраїль, Іран, Мексика, Таджикистан, Туніс.1992 — Міністерство юстиції України зареєструвало Українське добровільне культурно-просвітницьке правозахисне благодійне товариство «Меморіал» ім. Василя Стуса.2002 — У Голосіївському місцевому суді Києва завершився процес над 18 членами УНА-УНСО, учасниками масових заворушень 9 березня 2001. Їх засудили на різні терміни позбавлення волі (чотирьох — умовно). Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ