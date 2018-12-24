ЯК ПРАЦЮВАТИМУТЬ КПВВ У СВЯТКОВІ ДНІ?

Контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування працюють щоденно без вихідних, контрольно-перевірочні заходи здійснюються згідно зимового графіку з 08.00 до 17.00, такий режим роботи буде незмінним протягом всього періоду новорічно-різдвяних свят. Про це повідомляє прес-центр ООС.
Зазначається, що достовірну інформацію про функціонування гуманітарних дорожніх коридорів та роботу КПВВ варто отримувати лише на офіційному сайті Держприкордонслужби України та сторінках операції Об’єднаних сил і Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ у мережі Facebook.
«Будь яка інформація щодо закриття КПВВ в новорічно-різдвяні свята є недостовірною та фейковою», — зазначають у штабі ООС.