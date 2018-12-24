У СЕЛИДОВОМУ ЗАТРИМАНО ЧОЛОВІКА, ЯКИЙ ПІДОЗРЮЄТЬСЯ У ВБИВСТВІ СВОГО ПРИЯТЕЛЯ

Раніше судимий мешканець м. Селидове під час бійки зі своїм товаришем спричинив останньому смертельні травми. Правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі.
Ввечері минулого дня до чергової частини Селидівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що 35-річний місцевий мешканець побив свого знайомого.
Під час перевірки було встановлено, що того дня чоловік прийшов у гості до свого 39-річного товариша. Приятелі почали розпивати спиртне, але через деякий час між ними виникла сварка. Конфлікт переріс у бійку, під час якої гість спричинив чисельні травми своєму опоненту. Побачивши, що у гостинного хазяїна відсутні ознаки життя, правопорушник зателефонував у поліцію.
Наразі вирішується питання про обрання правопорушнику запобіжного заходу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Призначено низку експертиз.
Покровський відділ
поліції Донецької області