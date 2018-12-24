РЯТУВАЛЬНИКИ ПОПЕРЕДЖАЮТЬ ПРО ЗМІНУ ПОГОДИ

Завтра, 25 декабря, в ряде областей Украины произойдет серьезное ухудшение погодных условий. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Согласно сообщению, 25 декабря в связи с выходом южного циклона в восточных, а также в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях возникнут сложные погодные условия: снег, местами сильный снег, метели, а в Приазовье и восточных областях — сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед.
Во всех указанных областях порывы ветра — 15-20 м/с, в Приазовье местами до 25 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза, в Приазовье и восточных областях в течение суток около 0°.
Такие погодные условия осложнят работу автотранспорта, коммунального хозяйства, органов энергетики, — предупреждает ГСЧС.