МИНПРИРОДЫ ПРИЗВАЛО КОНФИСКОВАТЬ ЖИВОТНЫХ ИЗ ЗООПАРКА ПОКРОВСКА

Министерство экологии и природных ресурсов призвало срочно рассмотреть вопрос о конфискации животных из частного зоопарка в Покровске. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.
В зоопарке без надлежащих условий содержатся 12 медведей и 6 львов. Владельца животных привлекли к административной ответственности за жестокое обращение с животными. Председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць сообщил, что львов и медведей из Покровска готов принять Киевский зоопарк. Тем не менее выяснилось, что звери до сих пор находятся в Покровске.
«Звери страдают. Дело затягивается в суде. Так долго продолжаться не может. Обращаюсь ко всем причастным с просьбой прекратить бороться за зверей. Время бороться за их спасение. А это разные задачи», — отметил министр.
Как объяснил заместитель министра экологии Василий Полуйко, они прилагают усилия, чтобы животных вывезли в безопасное место. Вместе с тем он подчеркнул, что изъять их могут только по решению правоохранительных органов.
«Именно на основании обращения министерства к Нацполиции было открыто уголовное производство, параллельно была создана специальная комиссия, которая несколько раз осматривала место обитания животных. В нее вошли ветеринары, экоинспекторы, представители Госпродпотребслужбы», — написал Василий Полуйко у себя в Facebook.
По его словам, министерство вело переговоры с зоозащитными организациями, которые готовы помочь государству с содержанием животных. Кроме того, был разработан пошаговый план по перевозке животных в новые дома.
Напомним, ранее сообщалось, что в Покровске из частного зоопарка забрали львов и медведей, которые содержались в ненадлежащих условиях.