В ПОКРОВСКЕ ХОТЯТ СОЗДАТЬ МОЛОДЕЖНОЕ ТВ

С января 2019 года на базе общеобразовательных учебных заведений Покровска планируется создать молодежное телевидение. Об этом сообщила на прошлой неделе в ходе аппаратного совещания начальник отдела образования Покровского горсовета Марина Голуб.
По словам Марины Голуб, первое время планируется организовать работу молодежного телевидения «на чистом энтузиазме, и работать с тем оборудованием, которое есть в учебных заведениях, а также задействовать всевозможные гаджеты, которые дети успешно освоили и научились с их помощью создавать простейшие видеоролики. Мы пригласим в школьные телекружки всех, кто имеет опыт в этом деле, и желание развиваться. В дальнейшем планируем объединить все творческие коллективы в единую студию на базе Покровского городского центра творчества и досуга. Затем к телестудии можно будет «привязать» еще несколько кружков – журналистики, культуры речи, компьютерной грамотности и другие. Если идея молодежного телевидения найдет отклик у школьников и городской громады, в будущем планируется привлечь финансирование телестудии из местного бюджета»