В МИРНОГРАДІ ЗАТРИМАНО СП’ЯНІЛОГО ВОДІЯ З ГРАНАТОЮ

Під час складання адмінпротоколу за керування мопедом у стані сп’яніння, з’ясувалося що водій має при собі «знайдену» гранату. Боєприпас вилучений, а відносно правопорушника відкрито кримінальне провадження.
Минулої суботи під час несення служби, співробітники Мирноградського відділення поліції зупинили для перевірки 37-річного водія мопеду. Під час спілкування з’ясувалося що керманич знаходиться у стані алкогольного сп’яніння. Однак в ході перевірки було встановлено, що чоловік має при собі гранату РГД-5 із запалом.
Власник забороненого предмету пояснив, що «давно знайшов цю гранату у місті Горлівка» та залишив собі. Показання правопорушника будуть перевірені в ході досудового розслідування.
Небезпечна «знахідка» вилучена та направлена на експертизу, а відносно її власника відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Таким чином чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.
Покровський відділ поліції
Донецької області