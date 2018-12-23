ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ УКРАИНЦЕВ ЖДУТ СИЛЬНЫЕ МАГНИТНЫЕ БУРИ

В последнюю неделю 2018 года ожидаются 2 магнитные бури. Из-за них прогнозируют проблемы со здоровьем у метеозависимых.
На Землю магнитные бури обрушится 26 и 29 декабря. 26 ожидается более сильная магнитная буря, поэтому медики рекомендуют людям с проблемами сосудов и сердца не заниматься физически сложным трудом, в этот день лучше спокойно отдохнуть после празднования Рождества, которое второй год подряд в Украине отмечается как государственный праздник с обязательным выходным днем 25 декабря.
29 декабря магнитные бури завершают декабрьской цикл, она будет не такой силы, как предыдущая, но все равно будет ощутимой. От солнечной активности чаще других проблемы со здоровьем возникают у гипертоников и гипотоников. Также в зоне риска находятся люди, которые перенесли инсульт, инфаркт, а также с анемией.