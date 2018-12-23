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В ВИНЗОРСКОМ ЗАМКЕ ПО-АНГЛИЙСКИ СПЕЛИ УКРАИНСКИЙ «ЩЕДРИК»

23.12.2018 Новини, Увага! Комментариев нет

 

В Винзорском замке в часовне Святого Георгия, где венчаются все потомки Елизаветы II, спели песню «Щедрик» на английском языке. Об этом на своей странице в Twitter  сообщила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

Известно, что песню «Carol of the Bells» Николая Леонтовича спел мужской хор часовни.

 

Напомним, 27 и 28 декабря  в Покровске состоится  Всеукраинский фестиваль «Наше Рождество в Донецкой области».

В рамках фестиваля пройдет  масштабный конкурс профессиональных хоровых коллективов «Щедрик Фест», а на центральной площади города будет обустроен Рождественский городок с развлечениями, конкурсами, новогодними вкусностями. Это настоящий дух Рождества, новогоднее настроение, море эмоций и приятных подарков!

Присоединяйтесь к участию в установке двух рекордов Украины!

28 декабря будет зафиксирован рекорд на самое большое количество рождественских колокольчиков и массовое исполнение всемирно известного «Щедрика»!

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