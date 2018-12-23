В ВИНЗОРСКОМ ЗАМКЕ ПО-АНГЛИЙСКИ СПЕЛИ УКРАИНСКИЙ «ЩЕДРИК»

В Винзорском замке в часовне Святого Георгия, где венчаются все потомки Елизаветы II, спели песню «Щедрик» на английском языке. Об этом на своей странице в Twitter сообщила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.
Известно, что песню «Carol of the Bells» Николая Леонтовича спел мужской хор часовни.
Напомним, 27 и 28 декабря в Покровске состоится Всеукраинский фестиваль «Наше Рождество в Донецкой области».
В рамках фестиваля пройдет масштабный конкурс профессиональных хоровых коллективов «Щедрик Фест», а на центральной площади города будет обустроен Рождественский городок с развлечениями, конкурсами, новогодними вкусностями. Это настоящий дух Рождества, новогоднее настроение, море эмоций и приятных подарков!
Присоединяйтесь к участию в установке двух рекордов Украины!
28 декабря будет зафиксирован рекорд на самое большое количество рождественских колокольчиков и массовое исполнение всемирно известного «Щедрика»!