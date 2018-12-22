НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 22 ГРУДНЯ 22.12.2018 Варто знати Комментариев нет Народні прикмети на 22 грудняГарна погода — 31 січня теж буде сонячноІній на деревах — буде похмуро під Новий рікЯкщо людина народилася 22 грудня, то в якості талісмана їй слід носити агат або малахітВагітним жінкам заборонено 22 грудня розпалювати вогонь або виконувати будь-яку роботу — це може нашкодити майбутній дитиніРясний іній на деревах — буде хороший урожайЯкщо сніг 22 грудня лежить впритул до огорожі, то буде погане літо. Просвіти обіцяють багатий урожайЯсна погода — в Новий рік теж сонце виглянеВагітним жінкам в день Анни слід неодмінно постити, а в інші дні робити це необов’язково. Також не можна було зустрічатися з хворими людьми або тими, хто має будь-які каліцтва — дитина народиться нездоровимВагітним не можна розпалювати вогонь і взагалі виконувати будь-яку роботуВагітним жінкам 22 грудня можна переступати гострі предмети та упряж, інакше дитина народиться хворою, або в процесі пологів виникнуть складнощі Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ