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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 22 ГРУДНЯ

22.12.2018 Варто знати Комментариев нет

Народні прикмети на 22 грудня

  1. Гарна погода — 31 січня теж буде сонячно
  2. Іній на деревах — буде похмуро під Новий рік
  3. Якщо людина народилася 22 грудня, то в якості талісмана їй слід носити агат або малахіт
  4. Вагітним жінкам заборонено 22 грудня розпалювати вогонь або виконувати будь-яку роботу — це може нашкодити майбутній дитині
  5. Рясний іній на деревах — буде хороший урожай
  6. Якщо сніг 22 грудня лежить впритул до огорожі, то буде погане літо. Просвіти обіцяють багатий урожай
  7. Ясна погода — в Новий рік теж сонце вигляне
  8. Вагітним жінкам в день Анни слід неодмінно постити, а в інші дні робити це необов’язково. Також не можна було зустрічатися з хворими людьми або тими, хто має будь-які каліцтва — дитина народиться нездоровим
  9. Вагітним не можна розпалювати вогонь і взагалі виконувати будь-яку роботу
  10. Вагітним жінкам 22 грудня можна переступати гострі предмети та упряж, інакше дитина народиться хворою, або в процесі пологів виникнуть складнощі

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