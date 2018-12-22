ГОРОСКОП НА 22 ДЕКАБРЯ

Овен
Если чувствуете, что вам лгут, не таите это в себе. Совет: говорите о своих предположениях человеку в лицо, если врет – вы все увидите по глазам.
Телец
Попробуйте устроить себе праздник. Вы давно хотели посидеть в кругу друзей и просто отдохнуть, отложите все на второй план. Вдохновляйтесь приятными эмоциями.
Близнецы
Негоже устраивать интриги. Вы же прекрасно понимаете, что ничем хорошим это не обернется.
Рак
Ракам стоит с самого утра начать делать добрые дела. Быть может, все ваши проблемы от того, что вы давно это не практиковали?
Лев
Львы прекрасно справились с проблемами и с гордо поднятой головой идут вперед. Но запомните, лучше иногда смотреть под ноги.
Дева
Развивайте роман, который внезапно упал на ваши плечи. У него есть прекрасная дальнейшая перспектива.
Весы
Вы просто на каждом шагу мерещитесь одному человеку. Позвоните тому, кому давно хотите, и не сомневайтесь, этому будут рады.
Скорпион
Не стоит забывать, что для всех существует эффект бумеранга. И неважно, дело касается вас или же ваших врагов.
Стрелец
Ваша улыбка сводит с ума и заряжает позитивом, а одно неосторожное слово может ранить. Следите за тем, какую энергетику вы приносите в мир, лучше сделайте акценты на приятном.
Козерог
Если чувствуете, что вам неуютно на работе, то, может, пора ее сменить? Да, перед Новым годом это неуместно, но можно думать об этом уже сейчас и искать подходящий вариант.
Водолей
Приведите свои документы в порядок, ведь бардак мешает вам жить. Соберитесь, Водолеи могут сделать все, если захотят.
Рыбы
Рыбам пора навестить массажиста. Это поможет привести ваше тело в порядок и встретить праздники в прекрасном настроении.