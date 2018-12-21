ШАНОВНІ ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ! ЗАВЧАСНО ПОДБАЙТЕ ПРО СПЛАТУ ПОДАТКІВ ДО БЮДЖЕТУ, У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ СВЯТКУВАННЯМ НОВОРІЧНИХ ТА РІЗДВЯНИХ СВЯТ

Покровсько – Добропільське управління ГУ ДФС у Донецькій області повідомляє платникам податків, що відповідно до норм Податкового кодексу України термін сплати податків і зборів, якщо останній день сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, не переноситься.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №1-р «Про перенесення робочих днів у 2018 році» установлено, що для святкування
25 грудня 2018 року Різдва Христового, католицького, робочий день 24 грудня, понеділок, перенесено на суботу 22 грудня. Для святкування Нового року 1 січня 2019 року, робочий день 31 грудня 2018 року, понеділок, перенесено на суботу 29 грудня 2018 року.
Нагадуємо, якщо останній день сплати податку або збору припадає на вихідний або святковий день, то податкові зобов’язання необхідно сплатити напередодні встановленого граничного терміну.
З метою вчасного здійснення розрахунків та надходження коштів до бюджету, недопущення формування податкового боргу, рекомендуємо здійснити всі необхідні податкові платежі до 28 грудня 2018 року.
Шановні платники податків! З метою недопущення формування податкового боргу, у разі невчасної сплати податків, не залишайте на останній день сплату податкових зобов’язань. Пам’ятайте про важливість вчасного розрахунку з бюджетом, адже наявність податкової заборгованості порушує права усіх громадян, позбавляючи державу джерел фінансування для потреб суспільства.
Покровсько-Добропільське управління ГУ ДФС у Донецькій області