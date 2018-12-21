СУД ВИЗНАЧИВ ДОЛЮ ЮНАКА, ЯКИЙ, БУДУЧИ НЕПОВНОЛІТНІМ, СПІВПРАЦЮВАВ З БОЙОВИКАМИ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ДНР»

У жовтні 2014 року 16-річний юнак, перебуваючи на території м. Донецька, з ідеологічних та корисливих мотивів добровільно вступив до складу одного з незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР», де здійснював збройну охорону приміщень, отримуючи щомісячну «зарплатню» у розмірі 3-4 тис. російських рублів.
У травні 2015 року, упевнившись в помилковості свого вибору, парубок відмовився від подальшої співпраці з терористами, повернувся на контрольовану українською владою територію та добровільно повідомив правоохоронні органи про своє злочинне минуле.
За вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, йому загрожувало покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна, але оскільки правопорушник щиросердно розкаявся, активно сприяв розкриттю злочинів «ДНР», про які йому було відомо, а також те, що інших кримінальних правопорушень він не вчиняв, за клопотанням прокурора відділу ювенальної юстиції прокуратури Донецької області Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області його звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ч. 2 ст. 258-3 КК України.
На даний час парубок повернувся додому, працевлаштувався та має намір створити сім’ю.
Довідково: згідно із ч. 2 ст. 258-3 КК України, звільняється від кримінальної відповідальності за діяння, передбачене ч.1 цієї статті, особа, крім організатора і керівника терористичної групи чи терористичної організації, яка добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність, сприяла її припиненню або розкриттю злочинів, вчинених у зв’язку із створенням або діяльністю такої групи чи організації, якщо в її діях немає складу іншого злочину.
Прес-служба прокуратури Донецької області