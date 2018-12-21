ПЕТРО ПОРОШЕНКО: НА ВІДНОВЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ДОНЕЦЬКА ТА ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ ОТРИМАЮТЬ 108 МЛН ЄВРО

Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час робочого візиту до Донецької області. Він розповів, що у ході переговорів у Брюсселі була затверджена спеціальна програма для відновлення Донбасу.
«Боротьба за Україну ведеться саме на Донбасі. Тут ми високою ціною відстоюємо власну ідентичність. 13 грудня я був у Брюсселі. Там ми з партнерами затвердили спеціальну програму для Донбасу, якою передбачено, що Європейський Союз та ЄБРР спрямує по 54 млн євро Донеччині та Луганщині. Бо нема нічого важливішого, ніж відбудувати зруйнований війною Донбас, показати тим, хто залишився на окупованих територіях, що тут держава піклується про людей, захищає їх та створює належні умови для життя», — заявив Глава держави.
Президент України під час зустрічі з учнями та вчителями ЗОШ №2 міста Бахмут також наголосив, що завдяки спільним зусиллям влади та громадян Україні вдалось взяти чіткий курс на євроінтеграцію.