ОСББ — ФОРПОСТ РЕФОРМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЖКП, — ЗУБКО

Сьогодні майже 33 тис багатоквартирних будинків по Україні, які об’єднанні в ОСББ, почали рухатися у напрямку енергоефективності. Паралельно ОСББ впроваджують інноваційні рішення з імплементації закону «Про ЖКП». Про це на засіданні Національної ради ОСББ наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
«Ключові закони, які ми ухвалили у 2017 році, а цього року імплементуємо, мають підсилити впровадження енергоефективності, міжмуніципальні програми і саме головне, управління ОСББ. А управління, це в першу чергу облік. Наразі йде робота з встановлення лічильників теплової енергії. З профільними міністерствами, комунальними підприємствами і муніципалітетами пропрацьоваємо питання щодо підсилення впровадження обліку водопостачання. Це дозволить зменшити як тепловтрати в середині будинків, так і навантаження на комунальні підприємства», — зазначив Геннадій Зубко.
Він наголосив, що з наступного року у ОСББ за напрямком модернізації і зменшення споживання енергії з’явиться можливість співпрацювати з Фондом енергоефективності. «Наразі ми приступаємо до енергетичної сертифікації будівель. Будинок може пройти аудит по огороджувальним конструкціям, інженерним мережам і отримати чіткі рекомендації з впровадження енергоефективних заходів. Вже пройшли сертифікацію перші енергоаудитори та видані перші енергетичні сертифікати будинків», — розповів Зубко.
Він також повідомив, що розпочинається тестування перших 10 ОСББ, на яких буде протестовано всі процедури Фонду енергоефективності. Ці ОСББ – «перші ластівки» співпраці з Фондом енергоефективності. Це різні проекти, з різних регіонів, різняться між собою за кількістю співвласників, квадратних метрів і субсидіантів. У результаті будуть отримані удосконалені процедури, починаючи від енергоаудиту і закінчуючи безпосередньо впровадженням енергоефективних заходів.
«Тож ми рухаємось і я закликаю всі ОСББ вже сьогодні готувати проекти, щоб із повноцінним запуском Фонду одразу мати можливість реалізувати проекти», — підкреслив Геннадій Зубко.
Також він наголосив, що з 1 січня 2019 року в Україні буде запроваджено монетизацію субсидій. Це означає, що ОСББ вже не буде залежати від субсидіантів, які проживають в будинку. Кошти від держави будуть нараховуватись на рахунок конкретного домогосподарства, яке буде вже самостійно сплачувати кожну надану житлово-комунальну послугу.
Прес-служба Віце-прем’єр-міністра України