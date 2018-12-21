З ПОЧАТКУ РОКУ УПРАВЛІННЯМ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ ДОХОДІВ ВИЯВЛЕНО 58 КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

За інформацією управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Донецькій області за січень – листопад 2018 року складено 58 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму збитків, завданих державі, у розмірі 1 млрд гривень. З них найбільшу частину складають правопорушення у сфері контролю за державними закупівлями – це 22 правопорушення на суму 250 млн гривень.
Під час проведення перевірок працівниками фіскальної служби Донеччини виявлено цілий «букет» різноманітних фактів відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом – це і фінансові операції, пов’язані з привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, і ухилення від сплати податків, і службове підроблення фінансових документів тощо.
Усі матеріали по проведених перевіркам передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним Кодексом України.
На теперішній час за результатами розгляду зазначених матеріалів внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань правоохоронними органами відомості щодо 21 кримінального правопорушення із загальною сумою завданих збитків бюджету країні понад 102 млн гривень та 9 матеріалів було приєднано до кримінальних проваджень.
Протягом січня-листопада поточного року в рамках кримінальних проваджень, порушених за матеріалами управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Донецькій області накладено арешти на залишки ліміту ПДВ на рахунках Державного Казначейства на суму 20,7 млн грн, вилучено підакцизних товарів з незаконного обігу на 2,4 млн гривень, бюджету відшкодовано збитків у сумі 0,7 млн гривень.