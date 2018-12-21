ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НОВОРІЧНИХ ТА РІЗДВЯНИХ СВЯТ

З наближенням Новорічних і Різдвяних свят слід пам’ятати про заходи пожежної безпеки в побуті. Вимоги пожежної безпеки стосуються новорічних ялинок, прикрас та інших виробів, які використовуються під час святкування Нового Року і Різдва. Тому співробітники ДПРЗ-9 ГУ ДСНС України у Донецькій області звертаються до громадян з проханням неухильно дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки встановлюючи ялинку:
- Не встановлюйте ялинку на шляхах евакуації;
- Не встановлюйте ялинку поблизу опалювальних приладів, телевізорів, приймачів, магнітофонів;
- Встановлюйте ялинку на стійкій основі: на надійній підставці, в посудині з піском, подалі від штор, гардин та інших предметів, які легко піддаються вогню;
- Не прикрашайте ялинку целулоїдними іграшками, а також марлею, ватою, папером не просоченими вогнезахисною сумішшю;
- Прикрашайте ялинку тільки електричними гірляндами промислового виготовлення купленими у спеціалізованих крамницях, а не на ринках, де часто-густо зустрічається неякісний товар;
- Обов’язково перевірте справність електричного проводу, його ізоляцію;
- Напруга лампочок не повинна перевищувати 12В, а потужність 25Вт;
- Гірлянди потрібно закріплювати надійно, бо при падінні від поштовху чи протягу вони можуть стати причиною пожежі;
- Не дозволяйте дітям самостійно включати електрогірлянди;
- Ні в якому разі не застосовуйте в приміщенні свічки, бенгальські, вогні, відкритий вогонь, феєрверки, вибухонебезпечні хлопавки, петарди та ін;
- Не одягайте дітей в костюми з легкозаймистих матеріалів, не залишайте малюків одних, без нагляду дорослих;
- Хвою яка обсипалася з ялинки треба відразу прибирати — вона, як порох, може спалахнути від будь-якої іскри;
- Ніколи не прикрашайте свічками новорічну ялинку! Це неминуче призводить до пожежі;
- Не залишайте запалені свічки без нагляду, будьте особливо уважні, якщо в будинку є діти і домашні тварини;
- Не ставте свічки поблизу легкозаймистих предметів. Використовуйте стійкі підсвічники, зроблені з негорючих матеріалів;
- Не залишайте без нагляду ввімкнені в електричну мережу електроприлади.
Щоб запобігти жахливим наслідкам від розваг з піротехнікою, необхідно не допускати до її використання дітей. На жаль, продавець не замислюється, до яких рук потрапляє вогневий асортимент. Не всі знають, що температура бенгальського вогню сягає 1100 градусів, його іскри на відстані півметра охолоджуються лише на 60 градусів. Викид полум’я хлопавки досягає декілька десятків сантиметрів. Тепер уявімо ці іграшки в руках легковажних дітей. Їх забави загрожують не тільки пожежами. Частіше вони породжують непоправні трагічні наслідки.
Якщо Ви помітили ознаки пожежі — не панікуйте. Спочатку подивіться, що горить. Якщо це гірлянда — негайно вимкніть її з розетки. Якщо ялинка вже запалала — беріть хутко ковдру, рядно, намочуйте їх у воді й накривайте ялинку або просто залийте її водою. Якщо ж Ви самі не в змозі справитися з вогнем – негайно викликайте пожежно-рятувальну службу за номером «101».
Отже, як бачимо, основні правила пожежної безпеки прості, треба лише уважно вивчити їх, адже знання та виконання цих правил є запорукою безпеки вашого життя та життя ваших дітей, а також отримання справжнього задоволення від свята, яке принесе благополуччя та радість до вашої оселі.
ДПРЗ-9 ГУ ДСНС України у Донецькій області