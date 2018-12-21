ГОРОСКОП НА 21 ДЕКАБРЯ

Овен
Вы ослеплены чувствами, но не забывайте о том, что все еще пятница и работу никто не отменял.
Телец
Тельцы, держитесь, вас окружат заботой и лаской. Попробуйте не противиться, а попробовать впустить счастье в свое сердце.
Близнецы
Займитесь своим здоровьем, чтобы обычная простуда не переросла во что-то более масштабное. Лучше останьтесь в пятницу дома и поберегите себя.
Рак
Чем быстрее вы закроете все свои задачи, тем спокойнее пройдут ваши праздники. Поэтому распланируйте все как можно лучше и полный вперед!
Лев
Львам не скрыться от приключений, они все равно сегодня сыграют важную роль в вашей жизни. Не отказывайтесь от поездок, даже если очень хотите спать.
Дева
Мимолетное увлечение Дев перерастет во что-то серьезное. Вероятен переизбыток эмоций, но лучше по мере возможности держать их при себе.
Весы
Результаты вашего самовыражения приятно удивят окружающих людей. Возможны интересные предложения, рассмотрите их очень внимательно.
Скорпион
Один шанс на миллион, воспользуйтесь им. Будьте смелее, вы заслуживаете намного большего, чем имеете сейчас.
Стрелец
Оставьте прошлое в прошлом. В вашем настоящем намного больше приятных моментов, просто вы еще не научились радоваться жизни.
Козерог
Не воспринимайте близко к сердцу все, что вам скажут сегодня утром. Козерогов никто не хочет обидеть, просто иногда люди говорят не подумав.
Водолей
Ваша раздражительность исключительно от переработок. Попробуйте хотя бы пару дней не перегружать себя и заметите, как душевное состояние станет намного лучше.
Рыбы
Рыбам нужно задуматься над тем, что в новый год нельзя входить с долгами. Уже сейчас рассчитайтесь со всем.