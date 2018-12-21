ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 21 ГРУДНЯ

1237 — Сили Орди захопили зі стінобитними машинами Рязань і спалили.
1846 — Шотландський хірург Роберт Лістон уперше в Європі застосував анестезію під час хірургічної операції — провів ампутацію стегна пацієнтові Джеймсу Черчіллю під ефірним наркозом.
1867 — Австрійський цісар Франц Йосиф (1848–1916) затвердив австро-угорську угоду і Конституцію Австрії
1898 — П’єр і Марія Кюрі відкрили радій.
1913 — У нью-йоркській газеті опублікований перший в історії кросворд, який склав Артур Вінн.
1937 — У Голлівуді відбулась прем’єра першого повнометражного мультфільму «Білосніжка та семеро гномів». Над 83-хвилинною стрічкою працювали 750 художників.
1975 — Арабські терористи на чолі з Ільїчем Раміресом Санчесом (відомим також як Карлос або Шакал) захопили штаб-квартиру ОПЕК у Відні, де саме проходила сесія організації.
1984 — СРСР здійснив успішний запуск міжпланетної станції «Вега-2» для дослідження планет Сонячної системи.
1988 — Дослідний зразок найбільшого діючого літака у світі Ан-225 «Мрія» здійснив перший політ.
1988 — Над Локербі, Шотландія, вибухнув «Боїнг-747» американської авіакомпанії «Пан Американ». Загинуло близько 270 осіб — 243 пасажири літака, екіпаж та 11 людей на землі.
1990 — Біля станції метро «Лівобережна» відбулося офіційне відкриття постійного приміщення Київського театру драми та комедії на лівому березі Дніпра (у колишньому приміщенні кінотеатру «Космос»).
1991 — Підписана Алма-Атинська декларація про створення СНД (главами Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, України).
1991 — Незалежність України визнали Азербайджан і Сьєрра-Леоне.
1992 — У Кракові Угорщина, Польща та Чехословаччина підписали угоду про створення (з 1 березня 1993 р.) Центральноєвропейської зони вільної торгівлі.
2007 — До Шенгенської зони увійшло ще 9 країн Європейського Союзу: Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина і Мальта.