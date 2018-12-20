СИСТЕМА «ЕЛЕКТРОННИЙ ЧЕК»: ЩЕ ОДИН КРОК ДО АВТОМАТИЗАЦІЇ ПОДАТКОВИХ СЕРВІСІВ

Покровсько – Добропільське управління ГУ ДФС у Донецькій області звертає увагу, що реформування ДФС включає автоматизацію сервісів і процесів та запровадження максимальної кількості онлайн-послуг для полегшення ведення бізнесу. Це дає змогу пересічному платнику податків взаємодіяти з інформаційними продуктами, та виключає людський фактор.
Кількість сервісів, запроваджених ДФС для платників податків, постійно зростає відповідно до потреб бізнесу.
Так, триває тестування системи E-Receipt, в основу розробки якої покладено принцип обов’язкової онлайн-реєстрації чеків на сервері ДФС. Як пристрої, що здійснюють реєстрацію розрахункових операцій, суб’єкти господарювання замість традиційних касових апаратів можуть використовувати смартфони, планшети, персональні комп’ютери.
Під час тестування суб’єкти господарювання через приватну частину Електронного кабінету в режимі онлайн можуть зареєструвати тестові каси, використовуючи безкоштовне клієнтське програмне забезпечення, здійснити її онлайн-фіскалізацію, сформувати та фіскалізувати електронний чек, додавши штрих-код товару, та передати чек покупцеві у вигляді QR-коду, що містить всю інформацію про здійснену розрахункову операцію.
Система «Електронний чек» — не тільки зручна і економна для підприємців, але й дозволить підвищити ефективність контролю за розрахунковими операціями та оперативно виявляти факти порушень при здійсненні таких операцій, а також зменшить обсяги тіньового обігу товарів, зокрема, підакцизних.
Тож, запрошуємо користуватися електронними сервісами ДФС, які створені виключно для зручності платників податків.
Довідково: згідно з пунктом 296.10 Податкового кодексу України реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку: першої групи; другої і третьої груп (фізичні особи – підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень.
Норми пункту 296.10 ПКУ не поширюються на платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.