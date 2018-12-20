РЯТУВАЛЬНИКИ ВІДВІДАЛИ ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОН

Майже щодня на території Донецької області вникають пожежі через те, що люди нехтують елементарними правилами пожежної безпеки та ризикують власним життям та здоров’ям. Особливу групу ризику становлять соціально незахищені верстви населення такі, як одинокі громадяни похилого віку, багатодітні родини, сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. Рятувальники приділяють таким людям особливу увагу та регулярно проводять з ними профілактичні бесіди.
Так 20 грудня інспекторським складом 9-го Державно пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області спільно з головним спеціалістом з питань НС Покровської РДА та представником Покровського районного центру соціальних служб для дітей та молоді Донецької області було проведено роз’яснювальну роботу серед сімей які опинилися в складних житєвих оставиних в с. Сергіївка Покровського району. Рятувальники провели інформаційні бесіди та вкотре застерегли громадян про небезпеку використання несправних або саморобних приладів обігріву. З власниками помешкань, які експлуатують пічне опалення, представники ДПРЗ-9 провели бесіди щодо безпечного використання печей на твердому паливі.
Рятувальники розповсюдили серед мешканців тематичні листівки на відповідні теми.