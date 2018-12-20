ПОКРОВСЬКИЙ ІСТРИЧНИЙ МУЗЕЙ – ПЕРЕМОЖЕЦЬ КОНКУРСУ МІНІ-ПРОЕКТІВ

11 грудня 2018року в Київі оголосили результати та переможців конкурсу міні-проектів для музеїв Донецької та Луганської областей у рамках проекту «Музей відкрито на ремонт» за фінансової підтримки проекту «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).
Усього в конкурсі взяли участь 13 музеїв з Донецької та 6 музеїв з Луганської області. З них відібрані 6 переможців, кожному з яких буде надано фінансування у розмірі до 100 тисяч гривень на кожний проект.
«В цілому конкурс викликає позитивні емоції, тому що завдяки трьом рокам спільної роботи ми маємо потужний результат. Музеї готові, музеї мають проекти, музеї мають експертне середовище, яке може допомогти їм в цьому», – відзначив Леонід Марущак, керівник мистецького напрямку Українського кризового медіа-центру та проекту «Музей відкрито на ремонт», під час прес-брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.
Список переможців: Меморіальний музей-садиба В.І.Немировича-Данченка та М.О.Корфа (Нескучне, Донецька область) з проектом «Phantom», Великоанадольський музей лісу (Графське, Донецька область) з проектом «Екологічна обсерваторія», Новоайдарський районний краєзнавчий музей (Новоайдар, Луганська область) з проектом «Колекція костюмів Новоайдарського району для нащадків», Біловодський районний краєзнавчий музей (Біловодськ, Луганська область) з проектом «Біловодськ – столиця кінних заводів України», Покровський історичний музей, (Покровськ, Донецька область) з проектом «Культурний код Покровська» та Маріупольський краєзнавчий музей (Маріуполь, Донецька область) з проектом «Виклики часу, або яким має бути Маріупольський краєзнавчий музей?».
Проект Дружківського історико-художнього музею (Дружківка, Донецька область) під назвою «Порцеляна Донбасу – порцеляна всієї України» було визначено як додаткового переможця та цьому проекту буде надане часткове фінансування на втілення проекту.
Покровський Істричний музей запрошує прийняти участь в обговоренні нової експозиції. Почуємо кожного, будемо вдячні за пропозиції!