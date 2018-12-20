ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ! СПЛАТА ПОДАТКІВ НА СТАРІ БЮДЖЕТНІ РАХУНКИ ПРИРІВНЮЄТЬСЯ ДО НЕСПЛАТИ

Покровсько – Добропільське управління Головного управління ГУ ДФС у Донецькій області неодноразово звертало увагу, що у зв’язку із запровадженням Державною казначейською службою України (далі – Казначейство) централізованої моделі виконання дохідної частини бюджетів з 02.07.2018 рахунки для зарахування доходів до державного та місцевих бюджетів відкрито на балансі центрального апарату Казначейства (МФО 899998).
Таким чином, починаючи з 02.07.2018, змінились реквізити бюджетних рахунків для сплати податків, зборів та митних платежів.
Платникам податків для забезпечення повноти та своєчасності розрахунків з бюджетами при заповненні розрахункових документів на сплату податків, зборів та митних платежів необхідно зазначати реквізити нових бюджетних рахунків, відкритих з 02.07.2018 на балансі центрального апарату Казначейства (МФО 899998).
В той же час, згідно з інформацією Казначейства окремими платниками продовжують сплачуватися податки і збори, контроль за справлянням яких покладено на органи ДФС, на старі бюджетні рахунки, які були відкриті на балансі обласних апаратів Казначейства (з МФО, відмінним від МФО 899998). Увага! Такі кошти не зараховуються до бюджетів, а повертаються платникам, як нез’ясовані надходження.
З метою забезпечення повноти надходжень бюджетних платежів, упередження виникнення у платників податків податкового боргу та недопущення втрат бюджетів платникам необхідно звернути увагу на правильність заповнення реквізитів нових бюджетних рахунків у розрахункових документах на сплату податків і зборів.
Інформація про реквізити нових бюджетних рахунків розміщена на веб-порталі ДФС України в рубриці «Бюджетні рахунки», на веб-сторінках Казначейства та Головних управлінь Казначейства в областях і м. Києві.
Шановні платники, з метою уникнення податкового боргу, будьте уважні при заповненні платіжних документів, вказуйте нові реквізити бюджетних рахунків для сплати податків, зборів та митних платежів
Покровсько-Добропільське управління
ГУ ДФС у Донецькій області