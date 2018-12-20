ГРОМАДЯНИ ДОНЕЧЧИНИ ОТРИМАЛИ ПОНАД 19 ТИС. АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ВІД ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У ЛИСТОПАДІ

Фахівцями центрів обслуговування платників Донецької області у листопаді 2018 року надано 19,3 тис. адміністративних послуг, що на 2% більше, ніж у минулому році. З них відмовлено в наданні 80 адмінпослуг, або лише 0,4% від загальної кількості звернень, оскільки суб’єктами звернень не були дотримані відповідні умови для отримання адміністративних послуг.
Понад 61,3% від загальної кількості отриманих суб’єктами звернень адміністративних послуг припадає на отримання послуг з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків. Це стосується видачі картки платника податків про реєстраційний номер облікової картки платника податків, видачі відомостей про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків, внесення до паспорта громадянина України відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. У січні-листопаді 2018 року громадяни отримали майже 12 тис. таких послуг.
Також запитуваними адміністративними послугами у звітному місяці були надання витягів з реєстру платників єдиного податку – 1566 (8,1%), реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку – 1207 (6,3%), реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 1129 (5,9%), реєстрація платника єдиного податку – 1053 (5,5%) та інші.
Головним управлінням ДФС у Донецькій області у листопаді поточного року видано769 ліцензій на роздрібну торгівлю підакцизними товарами, з них 419 на алкогольні напої та 350 – на тютюнові вироби. За заявами суб’єктів господарювання анульовано 129 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (75 і 54 ліцензії відповідно).