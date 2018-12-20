ГОРОСКОП НА 20 ДЕКАБРЯ

Овен
Овнам необходимо научиться слушать. Близкие хотят вам помочь, поэтому и любят периодически поучить жизни.
Телец
Вам важно сегодня сосредоточиться на самой главной цели. Вы ведь давно хотели поехать в путешествие?
Близнецы
Поговорите со своей половинкой, ваше непонимание друг друга стало еще более ярко выражено. Неужели вы хотите жить в вечных скандалах?
Рак
Любовный треугольник разбивает ваше хрупкое сердце. Даже если речь идет не о вашей личной жизни, а об истории родного человека.
Лев
Человека из прошлого лучше не пускать себе даже на порог. Вам необходимо заводить новые знакомства и жить по-другому. Главное – не грустите!
Дева
Работа просто пленила вашу жизнь. Необходимо закрыть сегодня все задачи, чтобы потом как можно больше отдохнуть с родными.
Весы
Взвесьте все «за» и «против», иначе можете сделать неправильный выбор. Этот день отлично подходит для самоанализа.
Скорпион
Попробуйте поговорить со своей второй половинкой. Вы должны прийти к общему согласию, чтобы и дальше продолжать вместе уверенно шагать вперед.
Стрелец
Слишком много чувств могут вызывать люди, которые ранили больше всего. Пора лечить раны новыми, яркими впечатлениями.
Козерог
Нельзя разрушить то, чего даже и не было. Козероги, не живите иллюзиями, когда есть прелести и в реальном мире.
Водолей
Не принимайте близко к сердцу то, что могут сказать ваши коллеги сегодня. Не только у вас может быть плохое настроение.
Рыбы
Сегодня Рыбки получат награду за свои труды, радуйтесь, вот и настали те дни, которые вы запомните на всю жизнь.