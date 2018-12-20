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ГОРОСКОП НА 20 ДЕКАБРЯ

20.12.2018 Гороскоп Комментариев нет

Овен

Овнам необходимо научиться слушать. Близкие хотят вам помочь, поэтому и любят периодически поучить жизни.

Телец

Вам важно сегодня сосредоточиться на самой главной цели. Вы ведь давно хотели поехать в путешествие?

Близнецы

Поговорите со своей половинкой, ваше непонимание друг друга стало еще более ярко выражено. Неужели вы хотите жить в вечных скандалах?

Рак

Любовный треугольник разбивает ваше хрупкое сердце. Даже если речь идет не о вашей личной жизни, а об истории родного человека.

Лев

Человека из прошлого лучше не пускать себе даже на порог. Вам необходимо заводить новые знакомства и жить по-другому. Главное  не грустите!

Дева

Работа просто пленила вашу жизнь. Необходимо закрыть сегодня все задачи, чтобы потом как можно больше отдохнуть с родными.

Весы

Взвесьте все «за» и «против», иначе можете сделать неправильный выбор. Этот день отлично подходит для самоанализа.

Скорпион

Попробуйте поговорить со своей второй половинкой. Вы должны прийти к общему согласию, чтобы и дальше продолжать вместе уверенно шагать вперед.

Стрелец

Слишком много чувств могут вызывать люди, которые ранили больше всего. Пора лечить раны новыми, яркими впечатлениями.

Козерог

Нельзя разрушить то, чего даже и не было. Козероги, не живите иллюзиями, когда есть прелести и в реальном мире.

Водолей

Не принимайте близко к сердцу то, что могут сказать ваши коллеги сегодня. Не только у вас может быть плохое настроение.

Рыбы

Сегодня Рыбки получат награду за свои труды, радуйтесь, вот и настали те дни, которые вы запомните на всю жизнь.

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