ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 20 ГРУДНЯ 20.12.2018 Варто знати Комментариев нет 1637 — після капітуляції реєстровців під Боровицею гетьман нереєстрового запорізького козацтва Павлюк полонений поляками; страчений у Варшаві в березні 1638. 1753 — У Петербурзі видано царський указ про ліквідацію митного кордону між Гетьманщиною та рештою Російської імперії. 1803 — США формально стали власниками території Луїзіана, придбаної у Франції (відповідний договір підписали Томас Джефферсон і Наполеон Бонапарт; за $15 млн. США отримали територію площею 2.1 млн. км²) 1868 — У Львові засноване українське товариство «Просвіта». 1880 — У Нью-Йорку на Бродвеї загорілися перші електричні вогні. Вулиця отримала другу назву — Великий Білий Шлях. 1892 — Інженери Александр Браун і Джордж Стіллман з американського містечка Сіракузи (шт. Нью-Йорк) отримали патент на пневматичні автомобільні шини. До цього шини робилися з монолітної гуми. 1906 — вперше «Кобзар» Тараса Шевченка виданий російською мовою. 1912 — Лондонською конференцією послів і Лондонським мирним договором, укладеним після першої Балканської війни, була визнана незалежність Албанії. 1917 — Створено Всеросійську надзвичайну комісію з боротьби із контрреволюцією та саботажем, яку очолив Фелікс Дзержинський. 1938 — американський інженер російського походження Володимир Зворикін, співробітник компанії Westinghouse Electronic Corporation запатентував два революційних пристрої — кінескоп та іконоскоп. 1961 — у Північній Ірландії відбулася остання смертна кара 1966 — Утворений Чечельницький район Вінницької області. 1984 — Компанія Bell Labs оголосила про завершення розробки мегабітного чипу пам’яті, який міг зберігати більше мільйона біт електронних даних — вчетверо більше, ніж існуючі на той час чипи. 1991 — незалежність України визнали Киргизстан та Туркменістан. 1995 — встановлено дипломатичні відносини України з Боснією і Герцеговиною. 1999 — Згідно з домовленостями із Португалією під юрисдикцію Китаю перейшла португальська колонія Макао — остання європейська колонія в Азії. 2000 — Парламент Великої Британії схвалив клонування людини, але винятково в медичних цілях. 2000 — У Нідерландах ухвалений закон, що дозволяє одностатеві шлюби. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ