ГОРОСКОП НА 19 ДЕКАБРЯ

Овен
Не делайте больших ставок на этот день, он будет спокойный, без насыщенных событий. Главное – не провоцируйте судьбу.
Телец
У Тельцов появятся дополнительные задачи, которых не стоит бояться. Если вы с энтузиазмом приметесь за новую работу, получите повышение.
Близнецы
Будьте более сдержаны в общении с руководством. Все вы можете дружить после работы, но в офисе лучше соблюдать субординацию.
Рак
Не рассказывайте никому, что у вас на уме. Чем меньше людей знают о ваших планах на будущее, тем более вероятно, что все получится.
Лев
Львы рискуют испытать упадок сил в эту среду. Вам нелегко будет даваться даже самая простая работа. Возможно, вам пора отдохнуть?
Дева
Дев ожидают неплохие возможности кардинально поменять жизнь в лучшую сторону. Но перед этим день покажет вам, как можно встряхнуться и перестать хандрить.
Весы
Весы, действуйте по четко намеченному плану, не импровизируйте. А еще вас ждет незабываемый романтический вечер.
Скорпион
Легкий флирт может привести вас к серьезным отношениям на долгие, долгие годы. Будьте осторожны, рискуете стать безумно счастливым.
Стрелец
Стрельцам необходимо серьезно подумать о том, чего они хотят в будущем. Возможно, вы выбрали неправильное направление и хотите построить другой жизненный путь?
Козерог
Перемены к лучшему! Козероги, не бойтесь менять себя, тогда и мир заиграет новыми красками.
Водолей
Приготовьте подарки всем родным, люди ожидают от вас заслуженного внимания. Важно особенно поздравить своих родителей.
Рыбы
Если у вас в наличии грандиозные планы, смело начинайте их воплощать прямо сейчас. Это самое удачное время для амбициозных начинаний.