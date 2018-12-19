ВІТАННЯ З ДНЕМ АДВОКАТУРИ

Дорогі друзі!
Від щирого серця вітаю адвокатів і представників органів адвокатури України з професійним святом — Днем адвокатури!
Почесна й нелегка місія з відстоювання справедливості вимагає від адвоката високого рівня знань, досвіду та виняткових особистих якостей – честі, гідності, відданості справі й наполегливості.
Слово «адвокат» походить від латинського advocatio, що означає «кликати на допомогу». Адвокати — це люди, професійний обов’язок яких надавати юридичну допомогу громадянам і організаціям. Адвокати своєю діяльністю сприяють усуненню порушень законів, займаючи позицію захисту прав і законних інтересів громадян і організацій, і тим самим виконують професійний обов’язок і моральний борг перед суспільством.
Мабуть, не випадково ваше свято збіглося у числі з релігійним – днем Святого Миколая-чудотворця – благодійника, який опікується воїнами, водіями, мандрівниками, допомагає бідним у скруті, боронить від стихійного лиха, є покровителем дітей, студентів, моряків, торговців.
Сучасний розвиток України як демократичної, соціальної, правової держави неможливий без належного функціонування правових інститутів, діяльність яких спрямована на захист прав і свобод людини. Одним з таких інститутів є адвокатура.
За своєю природою адвокатура є одним з інструментів демократичного суспільства, оскільки виконує найважливішу цивільну функцію – захист прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб.
Нехай зігрівають ваше серце людське визнання і подяка, любов і доброта, а ваш професіоналізм, компетентність, послідовність і рішучість стануть запорукою плідної роботи, зразком служіння благородній меті — становленню та розвитку української держави.
Бажаю вам щастя, здоров’я, родинного тепла, благополуччя, натхнення та успіхів у вашій нелегкій справі. Нехай здійсняться найзаповітніші мрії. Хай у ваших оселях та сердцях завжди буде мир та злагода! Мудрості вам, лицарі права, мужності й витримки у відстоюванні справедливості, неупередженості і непохитності!
З повагою,
Юрій Кармазін