ВОДІЮ, ЯКИЙ ЗБИВ НА СМЕРТЬ ДВОХ ПІШОХОДІВ У ПОКРОВСЬКУ, ОБРАНО ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД

Приморський районний суд м. Маріуполя задовольнив клопотання прокуратури Донецької області та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави чоловікові, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо воно спричинило загибель кількох осіб) КК України.
Нагадаємо, 14 грудня, приблизно о 19:00, 25-річний мешканець м. Покровська, керуючи автомобілем марки «ВАЗ-21091», рухаючись по проїжджій частині з перевищенням дозволеної швидкості, здійснив наїзд на двох пішоходів, які перетинали проїжджу частину зліва направо по ходу руху транспортного засобу по пішохідному переходу, позначеному відповідною дорожньою розміткою та дорожніми знаками.
Від отриманих тілесних ушкоджень чоловіки 22 та 27 років загинули на місці ДТП, а водій втік. Проведеними розшуковими заходами поліцейські встановили особу правопорушника та місцезнаходження транспортного засобу.
За рішенням суду, до завершення досудового розслідування підозрюваний перебуватиме у слідчому ізоляторі.
Прес-служба прокуратури Донецької області