18 ГРУДНЯ – ДЕНЬ САВИ ОСВЯЧЕНОГО: ОБРЯДИ ТА ТРАДИЦІЇ

18 грудня Православна церква вшановує пам’ять святого Сави, що жив на території Палестини приблизно в V столітті. За народним календарем ця дата отримала назву день Сави, Сава зимовий, Сава із цвяхом.
Хто такий Сава Освячений?
З’явився на світ преподобний в 439 році в сім’ї благочестивих християн. Коли хлопчикові виповнилося 8 років, батька за службовим обов’язком відправили в Олександрію, а він залишився під опікою рідного дядька. Сава став послушником в монастирі. По поверненню батьків він відмовився залишати стіни монастиря, і в 17 років був підстрижений в ченці.
Протягом 10 років Сава прожив в монастирі, де невтомно постив і молився. Потім на 5 років він вирішив повністю піти від мирського життя і зачинитися в печері. Після смерті Євфимія, який був його наставником, монах вирішив оселитися неподалік від обителі Герасима Йорданського. Поступово до Сави починають ходити учні, і утворюється Велика Лавра. Він отримує знак згори і влаштовує всередині печери церкву. Своїми молитвами преподобний зціляв людей, наставляв на шлях істинний, допомагав позбутися від бісів.
Обряди й традиції цього дня
Наші предки казали, що Сава продовжує роботу, яку Варвара розпочала. Це стосувалося посилення морозів. Вважалося, що з 17 грудня (Варвариного дня) і до 19 грудня (дня Миколая) вони все міцнішають і міцніють. З цього приводу в народі навіть склали приказку: «Варвара мостить, Сава гвіздки гострить, а вже Миколай прибиває».
В день Сави слов’янські дівчата проводили такий обряд. Треба було встати до сходу сонця і просіяти борошно через зворотний бік сита. При цьому повинна бути присутня літня жінка, яка буде вести з юною дівчиною бесіду (це може бути мама, бабуся чи тітка). Вона поділиться досвідом, як знайти доброго і порядного чоловіка, як прожити щасливо в шлюбі і виховати хороших дітей. Вірили, що такі благі побажання, передані від старшого покоління до молодшого, обов’язково збудуться. А з просіяного борошна пекли пиріг і роздавали по шматочку знайомим і сусідам.
Що можна і чого не можна робити в день Сави?
За народними прикметами не можна працювати 18 грудня, це вважається великим гріхом, так можна святого Саву образити. Особливо не бралися за виконання серйозних справ, тому що толку все одно не буде.
День Сави сприятливий для появи на світ немовляти, він буде дуже працьовитим. І для сватання 18 грудня один із найкращих днів у році. Слов’яни вірили, хто на Саву прийде і дівчину засватає, той з коханою все життя проживе в мирі та злагоді.
А ось смерть в цей день — дуже погана прикмета. У народі казали, якщо на Саву в родині хтось помер, то рівно через рік ще одного з домочадців ховати доведеться.
Які ще заборони існують на день Сави?
Не можна в цей день у гості ходити. І взагалі без особливої потреби слов’яни в день Сави свої будинки не покидали. У народі казали, що злі духи можуть заманити в ліс, а там людина заблукає і замерзне. Наші предки збиралися 18 грудня вдома за великим столом і проводили вечір у колі сім’ї.
У день Сави була заборона на всі види жіночої роботи, можна було тільки їсти готувати.
Тим, хто тримає у господарстві коней, не можна в цей день сваритися і лаятися, інакше лайка погано позначиться на худобі, а людина може в дорозі від нещасного випадку постраждати.
Вагітним жінкам 18 грудня забороняється мити голову. Якщо не дотримуватися цієї заборони, то у народженого малюка буде погана пам’ять.
Народні прикмети 18 грудня
- Працювати на день Сави Освяченого гріх.
- Якщо за вікном мороз, а білочки свої гнізда залишають і на землю спускається, то буде відлига.
- Почути спів снігура — до снігових заметів і хурделиці.
- Якщо на замерзлих вікнах сніг потихеньку тане, то скоро потеплішає.
- Якщо вогонь в печі червоний, то буде холоднеча люта.
- Якщо дим стовпом, то буде мороз, розвивається в різні боки — до негоди, стелиться по землі — до снігу.