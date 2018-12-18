ПЛАТНИКАМ ЄСВ: НАГАДУВАННЯ ПРО ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕКВІЗИТИ, ЯКІ ЗАЗНАЧАЮТЬСЯ У ЗВІТІ З ЄСВ

Покровсько – Добропільське управління ГУ ДФС у Донецькій області звертає увагу що процедура, форма, строки подання звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – Звіт з ЄСВ) до органів ДФС визначені Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 із змінами (далі – Порядок).
Зокрема, п. 6 підрозділу ІІ Порядку передбачено обов’язкові реквізити, які мають зазначатися у звітності з ЄСВ:
■ тип форми («додаткова», «початкова», «ліквідаційна», «скасовуюча», «призначення пенсії»);
■ звітний період, за який подається Звіт з ЄСВ;
■ повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) страхувальника згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також інші категорії страхувальників, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;
■ код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);
■ код основного виду економічної діяльності;
■ клас професійного ризику виробництва (у разі подання Звіту з ЄСВ за період до 01 січня 2016 року);
■ місцезнаходження (місце проживання) страхувальника;
■ код органу доходів і зборів, до якого подається Звіт з ЄСВ;
■ дата подання Звіту з ЄСВ;
■ ініціали, прізвища, податкові номери або серії та номери паспортів посадових осіб страхувальника;
■ середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період (за наявності);
■ кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати (за наявності);
■ облікова кількість штатних працівників (за наявності);
■ кількість створених нових робочих місць у звітному періоді (за наявності);
■ підписи страхувальника – фізичної особи та/або посадових осіб страхувальника, засвідчені печаткою страхувальника (за наявності).
Зазначені реквізити мають бути обов’язково заповнені в усіх таблицях додатків до Звіту з ЄСВ, де вони передбачені.
Звертаємо увагу, що електронна форма Звіту з ЄСВ, яка подається на електронних носіях, має бути ідентичною Звіту з ЄСВ на паперових носіях.
Звіт з ЄСВ страхувальником має подаватися у повному обсязі. Звіт з ЄСВ, складений з порушенням вимог Порядку, у тому числі без обов’язкових реквізитів, та поданий без необхідних таблиць, не вважається Звітом з ЄСВ і вважається таким, що не подавався.
Чинним вважається останній електронний або паперовий Звіт з ЄСВ, поданий страхувальником до закінчення строків подання звітності, який пройшов всі контролі при завантаженні до Реєстру страхувальників та до Реєстру застрахованих осіб.