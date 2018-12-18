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ПЕРША ЛЕДІ УКРАЇНИ ПЕРЕДАЛА 30 ТИСЯЧ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

18.12.2018 Новини Комментариев нет

Дружина Президента України Марина Порошенко під час візиту до Волновахи та Маріуполя передала перші 16 тисяч підручників для місцевих шкіл. Загалом у рамках реалізації проекту Фонду Порошенка «Україна – єдина» придбано 30 тисяч сучасних підручників на загальну суму 2,2 млн гривень.

«Коли у Слов’янську школярі розповіли мені, що навчаються за старими російськомовними підручниками, ми домовились, що вони отримають від Фонду Порошенка сучасні україномовні підручники. З часом було прийнято рішення передати підручники і для інших шкіл Донеччини. Зараз нами придбано 30 тисяч книг для шкіл Волновахи, Маріуполя, Курахового, Селидового, Новогродівки, інших міст та районів півдня та центру Донецької області. Наша мета – зробити так, щоб кожна школа була на сто відсотків забезпечена модерновими, якісними, українськими підручниками», — наголосила Марина Порошенко.

Перша леді України також зазначила, що для реалізації проекту поєднано зусилля п’яти провідних українських видавництв, які почали друкувати уніфіковані підручники з базових шкільних предметів.

«Донецька область однією з перших долучилась до реалізації ініціативи Президента зі створення опорних шкіл. Зараз опорні школи, які діють у Донецькій області, на 90% забезпечена підручниками, але ці 30 тисяч значно допоможуть покращити ситуацію з українськими підручниками в інших школах», — підкреслив голова Донецької облдержадміністрації Олександр Куць.

Очільник Донецької області також зауважив, що в області функціонує найбільша кількість опорних шкіл та подякував Марині Порошенко за значний внесок у розвиток та покращення якості освіти Донеччини.

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