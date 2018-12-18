НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 18 ГРУДНЯ 18.12.2018 Варто знати Комментариев нет Народні прикмети на 18 грудняНе варто займатися серйозною роботою в цей день — ніякого толку не будеЯкщо людина народилася в день Сави, то вона буде дуже працьовитою. В якості талісмана їй слід носити хризоберил або хризоліт.Не можна 18 грудня лаятися тим, у кого кінь є, оскільки це призведе до бідиУ печі дрова тріщать — прикмета до того, що буде холодноЧервоний вогонь у печі 18 грудня — чекай холоднечуДим волоком — буде негодаХто в цей день засватається, шлюб буде щасливимЯкщо 18 грудня хтось у родині помре, то через рік також очікується смерть близької людиниВагітній жінці в цей день голову мити не варто, інакше у дитини буде погана пам’ятьБілки в морозну погоду залишають свої гнізда і спускаються з дерев — чекай відлигиСнігур співає 18 грудня — буде сніг, віхола, мрякаПухкий сніг став трохи танути з просвітами — чекай потепління в найближчі дні Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ