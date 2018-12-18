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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 18 ГРУДНЯ

18.12.2018 Варто знати Комментариев нет

Народні прикмети на 18 грудня

  1. Не варто займатися серйозною роботою в цей день — ніякого толку не буде
  2. Якщо людина народилася в день Сави, то вона буде дуже працьовитою. В якості талісмана їй слід носити хризоберил або хризоліт.
  3. Не можна 18 грудня лаятися тим, у кого кінь є, оскільки це призведе до біди
  4. У печі дрова тріщать — прикмета до того, що буде холодно
  5. Червоний вогонь у печі 18 грудня — чекай холоднечу
  6. Дим волоком — буде негода
  7. Хто в цей день засватається, шлюб буде щасливим
  8. Якщо 18 грудня хтось у родині помре, то через рік також очікується смерть близької людини
  9. Вагітній жінці в цей день голову мити не варто, інакше у дитини буде погана пам’ять
  10. Білки в морозну погоду залишають свої гнізда і спускаються з дерев — чекай відлиги
  11. Снігур співає 18 грудня — буде сніг, віхола, мряка
  12. Пухкий сніг став трохи танути з просвітами — чекай потепління в найближчі дні

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