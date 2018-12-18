ЗБИТКИ НА СУМУ ПОНАД 22 ТИСЯЧІ ГРИВЕНЬ ЗАВДАЛИ ЗЛОВМИСНИКИ ДВОМ ПОТЕРПІЛИМ З ПОКРОВСЬКА Й АВДІЇВКИ

31-річна авдіївчанка перерахувала кошти за інтернет-замовлення, яке виявилося пустою обіцянкою шахрая. А в мешканки Покровська зловмисники зняли грошові заощадження одразу з трьох банківських карток. В обох випадках правоохоронці встановлюють осіб зловмисників.
До чергової частини Авдіївського відділення поліції звернулась місцева мешканка і поскаржилась на те, що невідома особа незаконно заволоділа її грошима. З’ясувалось, що жінка замовила в інтернеті телевізор, відправила «продавцю» завдаток – 1 тисячу 200 гривень, однак той зник разом із грошима.
За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді до 3-х років обмеження волі.
В Покровську після кількох телефонних дзвінків невідомого, який представлявся менеджером певного телефонного оператора, у 59-річної жінки виявилась заблокована сім-карта. Коли потерпіла її поновила і перевірила рахунки банківських карток, що були «прив’язані» до номера її телефону, виявилось, що з них зникло більше 21 тисячі гривень. Одразу після цього покровчанка прийшла до поліції і попросила допомогти їй розшукати злочинця та повернути гроші.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України.
Покровський відділ поліції
Донецької області