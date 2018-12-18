ЗА ПІДОЗРОЮ У ВБИВСТВІ ЧОЛОВІКА ПОЛІЦЕЙСЬКІ ПОКРОВСЬКА ЗАТРИМАЛИ ЙОГО ЗНАЙОМОГО

Словесна перепалка двох товаришів закінчилася для одного з них смертельним ножовим пораненням. Відносно зловмисника відкрито кримінальне провадження.
Повідомлення про виявлення на вулиці тіла чоловіка з ножовими пораненнями надійшло до Покровського відділу поліції минулого дня від медиків. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що загиблим є 33-річний місцевий мешканець.
В результаті проведених оперативно-розшукових заходів вже за кілька годин поліцейські встановили та затримали чоловіка причетного до скоєння злочину. Ним виявився 50-річний мешканець будинку, біля якого і виявили тіло загиблого.
Встановлено, що того дня потерпілий прийшов у гості до знайомого. Під час спільного вживання алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт, в ході якого господар будинку наніс удар кухонним ножом в область серця своєму гостю. Після чого потерпілий вийшов на вулицю, де помер від отриманих тілесних ушкоджень.
Правопорушник затриманий у порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. На момент затримання він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.
Під час перевірки правоохоронці встановили, що зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічного злочину.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.