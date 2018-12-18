ГОРОСКОП НА 18 ДЕКАБРЯ

Овен
Вы обидели близкого человека и, возможно, его потеряли. Постарайтесь вернуть его расположение, ведь рано или поздно вы начнете скучать.
Телец
Вы должны понимать, что свободомыслие не всегда уместно. Вам нужно установить для себя рамки.
Близнецы
Вы захотели чего-то новенького в своей жизни. Если хотите что-то поменять, смело действуйте, это лучший момент для Близнецов.
Рак
Будьте более внимательны к своим близким. Все устали от ваших вечных отговорок. Да, работы может быть много, но и мир дома не менее важен.
Лев
Вы должны быть готовы к тому, что о вас будут распускать сплетни. Постарайтесь пропускать все мимо ушей, злые языки рано или поздно получат свой бумеранг.
Дева
Наберитесь терпения, день будет не из легких. Просто соберите всю волю в кулак и сделайте его продуктивным.
Весы
Сегодня Весам лучше меньше думать о делах, а просто хорошо проводить время. Позовите своих коллег куда-то вместе отдохнуть, это укрепит ваш командный дух.
Скорпион
Вы, как зажигалка, всегда умеете поднять настроение. Вот и сегодня попробуйте помочь близкому человеку, заново поверить в себя.
Стрелец
Наконец-то вам открылась правда на людей, которые вводили вас в заблуждение долгие годы. Перестаньте с ними общаться, и все будет замечательно.
Козерог
Купите себе что-то новенькое, не ищите для этого особенного повода, просто порадуйте себя. Вы заслужили море позитива.
Водолей
Не стоит себя винить в сложившейся ситуации, вы не можете контролировать все в мире. Сейчас Водолеям важно сохранить внутреннюю гармонию.
Рыбы
Рыбы, не увлекайтесь алкоголем. Лучше начните более внимательно следить за своим здоровьем.