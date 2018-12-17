СЕЛИДІВСЬКІ ПРАВООХОРОНЦІ ПРОІНСПЕКТУВАЛИ РОДИНИ, ЯКІ ОПИНИЛИСЬ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

Умови проживання родин, які з різних причин опинилися в складних життєвих обставинах та перебувають на обліку в соціальній службі були перевірені співробітниками поліції та представниками служби у справах дітей напередодні новорічних свят. Грубих недоліків виявлено не було, однак батьки з двох родин були притягнуті до адміністративної відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків.
Комісія, до складу якої входить інспектор ювенальної превенції Селидівського відділу поліції Віталій Кущ, перевірила 9 родин, які перебувають на обліку, як сім’ї, що опинились в складних життєвих та мешкають в Курахівці та Гірнику. В цих сім’ях загалом виховується 18 дітей різного віку. Перевіряючі спочатку оглянули помешкання та обстежили житлово-побутові умови проживання родин. Так, відносно двох батьків були складені адміністративні протоколи за недбале ставлення до своїх батьківських обов’язків відповідно до ст.184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей» Кодексу України про адміністративні правопорушення. В будинках цих родин було холодно, не прибрано та брудно. Дорослі пообіцяли виправити ситуацію й усунути виявлені недоліки.
Також під час рейду із батьками були проведені профілактично-роз’яснювальні бесіди щодо неналежного ставлення до виконання батьківських обов’язків, а також про недопущення з боку батьків насильства відносно дітей. Дорослі були попереджені про наслідки надмірного вживання алкоголю під час святкування новорічних свят. Правоохоронці закликали дорослих приділяти дітям якомога більше уваги, а малечу попередили бути обережними із сірниками, електроприладами та ялинковими гірляндами.
«Ми плануємо провести подібні заходи по всім родинам, які перебувають на обліку в соцслужбах та потрапляли в поле нашого зору. Головна мета рейдів – виявлення та усунення недоліків у вихованні дітей з боку батьків»,- зауважив інспектор ювенальної превенції Віталій Кущ.
Покровський відділ поліції Донецької області