НА ДОНЕЧЧИНІ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

В умовах реалізації реформи децентралізації важливу роль відіграє чіткий облік земель сільськогосподарського призначення, адже орендна плата за ці землі посідає значне місце у бюджеті будь-якої громади. Зараз Донецька облдержадміністрація та Головне управління Держгеокадастру у Донецькій області проводить активну роботу з обліку земель.
Начальник ГУ Держгеокадастру у Донецькій області Іван Якименко зазначив, що за останні роки система обліку земель стала значно прозорішою.
«Зараз ми ідентифікуємо землі різного типу для того, щоб внести дані про них до Державного реєстру. Вже декілька років працює онлайн-платформа, за допомогою якої можна дізнатись кадастровий номер ділянки та її призначення, що спрощує процедуру оренди земель», — підкреслив він.
Голова Донецької облдержадміністрації Олександр Куць наголосив, що зараз визначають скільки в області землі сільськогосподарського призначення державної власності, яка перебуває в запасі та резерві; скільки є вільних земель, які, можливо, обробляються незаконно, від чого втрачають місцеві бюджети та держава. Також він додав, що процес виділення землі учасникам АТО й ООС, а також надання земельних ділянок в оренду буде абсолютно доступним та прозорим.
Окремо очільник області зауважив, що обласна влада повинна облікувати усі землі, щоб податки за їхнє використання наповнювали місцеві бюджети та працювали на громади.