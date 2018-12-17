В ПОКРОВСЬКУ ПРОЙШОВ ЮНАЦЬКИЙ ЧЕМПІОНАТ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ

15-16 грудня в спортивній залі ДЮСШ м. Покровська пройшов Чемпіонат Донецької області з тенісу настільного серед юнаків та дівчат 2004-2006, 2007 р.н. та молодше. В змаганнях взяли участь 60 юних спортсменів з Бахмута, Краматорська, Покровська, Селидового, Горняка, Покровського та Добропільського районів.
На урочисте відкриття змагань завітали почесні гості: директор Департаменту сім’ї, молоді та спорту Донецької обласної державної адміністрації Володимир Мицик та спеціаліст Управління сім’ї, молоді та спорту Покровської мiської ради Донецької області Ірина Файнвейць.
В особистому заліку переможцями та призерами стали:
Юнаки 2004-2006 р.н.
1 місце — Стібель Олександр (Покровськ),
2 місце — Петух Назар (Бахмут),
3 місце — Овчаров Денис (Покровський р-н).
Дівчата 2004-2006 р.н.
1 місце — Пахомова Ганна (Бахмут),
2 місце — Васильєва Аліна (Покровський р-н),
3 місце — Червінчак Валерія (Покровський р-н).
Юнаки 2007 р.н. та молодше
1 місце — Цокур Артем (Покровськ),
2 місце — Філін Богдан (Бахмут),
3 місце — Іванніков Михайло (Бахмут).
Дівчата 2007 р.н. та молодше:
1 місце — Бабенко Людмила (Покровськ),
2 місце — Хмельницька Віталіна (Краматорськ),
3 місце — Давидович Софія (Покровський р-н).
У парному розряді призові місця посіли:
Юнаки:
1 місце — Петух — Іванніков (Бахмут),
2 місце — Стібель — Цокур (Покровськ),
3 місце — Овчаров — Овсепян (Покровський р-н).
Дівчата:
1 місце — Бабенко — Пахомова (Покровськ — Бахмут),
2 місце — Червінчак — Васильєва (Покровський р-н),
3 місце — Островська — Щава (Селидове).
Переможці та призери змагань були нагороджені медалями та грамотами Департаменту сім’ї, молоді та спорту Донецької обласної державної адміністрації.