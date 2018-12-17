В ПОКРОВСЬКУ ЗАТРИМАНО ВОДІЯ, ЯКИЙ ЗБИВ НА СМЕРТЬ ДВОХ ЧОЛОВІКІВ І ЗНИК

В результаті дводобової кропіткої роботи правоохоронці Покровського відділу поліції затримали водія-вбивцю, який 14 грудня ввечері на пішохідному переході збив двох чоловіків та втік з місця події. Співробітники поліції вивчили записи з камер відеоспостереження, опитали більше 300 громадян, перевірили понад 50 автовласників і в результаті встановили винуватця смертельної дорожньо-транспортної пригоди. Правопорушником виявився 25-річний місцевий мешканець, який вже притягувався до відповідальності за порушення правил дорожнього руху та рік тому скоїв ДТП, в якому постраждали люди.
Затриманий постане перед судом за вчинення кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
В результаті дводобової кропіткої роботи правоохоронці Покровського відділу поліції затримали водія-вбивцю, який 14…
Опубліковано Юрієм Гречишкиним Понеділок, 17 грудня 2018 р.